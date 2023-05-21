Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Я думаю, що ми підходимо до кульмінації українських можливостей на дипломатичному рівні. Оскільки саме успіхи на фронті та результат, який дав народ України, боронячи свою країну, посилюють позиції нашої дипломатії на міжнародному рівні. Дійсно зараз спостерігається максимальна активність нашої дипломатії у всьому світі. Це дуже хороша інтенсивна робота, яка приносить позитивні результати", - пояснив Чалий.



Дипломат наголосив, що підтримка України не буде вічною



"Одночасно також потрібно розуміти, що така робота української дипломатії та підтримка майже всього світу не буде вічною. Все буде до тих пір, поки ми маємо успіхи на фронті. Наші Сили оборони фактично дають субʼєктність нашому президенту та дипломатії. Тому зараз фокус на Україні та українській нації у світі дуже потужний", - додав він.

15 травня президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці.

20 травня Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 у Японії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив з ним "коаліцію винищувачів", а також провів переговори з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні та Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.