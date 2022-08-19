Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський.

"США надає нам абсолютну значну підтримку, але партіями. Є кілька причин. З одного боку, є наші запити, які надходять та розглядаються і потім ми отримуємо ту чи іншу зброю. З іншого боку, це плани адміністрації Байдена. Третя сторона - це настрої американського населення і тут ситуація достатньо паритетна", - зазначив він,

Шеренговський розповів про опитування Гарвардського університету.

"50% з чимось респондентів стверджували, що потрібно надсилати озброєння Україні, але менше ніж 50% вважали, що США і так багато всього роблять і краще сконцентруватися на внутрішніх проблемах. І перед виборами в листопаді адміністрація мусить звертати на це увагу. Чим краще ми будемо пояснювати і чим більші будуть успіхи на полі бою, тим більше ми будемо давати аргументів стороні - партії допомоги Україні, які підтримують більші постачання. Показуючи, що це не гіпотетичне, а практичне питання - коли зброя може зробити цей переломний момент", - підсумував експерт.