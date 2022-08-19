Успіхи ЗСУ на фронті дають більше аргументів для поставок зброї з США, - експерт-міжнародник Шеренговський
Існує три фактори, які впливають на постачання американської зброї для України
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський.
"США надає нам абсолютну значну підтримку, але партіями. Є кілька причин. З одного боку, є наші запити, які надходять та розглядаються і потім ми отримуємо ту чи іншу зброю. З іншого боку, це плани адміністрації Байдена. Третя сторона - це настрої американського населення і тут ситуація достатньо паритетна", - зазначив він,
Шеренговський розповів про опитування Гарвардського університету.
"50% з чимось респондентів стверджували, що потрібно надсилати озброєння Україні, але менше ніж 50% вважали, що США і так багато всього роблять і краще сконцентруватися на внутрішніх проблемах. І перед виборами в листопаді адміністрація мусить звертати на це увагу. Чим краще ми будемо пояснювати і чим більші будуть успіхи на полі бою, тим більше ми будемо давати аргументів стороні - партії допомоги Україні, які підтримують більші постачання. Показуючи, що це не гіпотетичне, а практичне питання - коли зброя може зробити цей переломний момент", - підсумував експерт.
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