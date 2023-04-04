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Успішний наступ ЗСУ матиме геополітичні наслідки для РФ і заохотить Захід допомагати Україні, – NYT

4 квітня, 2023 вiвторок
04:32
війна з Росією наступ ЗСУ

Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки і заохотити союзників до подальшого озброєння і фінансування Києва

Про це пише The New York Times

Новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах, пише NYT.

"Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності РФ, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в "болото", та, швидше за все, заохотив би союзників України до подальшого озброєння і фінансування Києва", – відзначає видання.

За оцінками NYT, майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України.

"Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій", – наголошує видання.

Директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас заявила у коментарі NYT, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, якщо вона вчасно отримає зброю та підготує війська.

На її думку, "Україна може зробити РФ ослабленою військовою силою у Східній Європі з невеликими важелями впливу на переговорах щодо припинення війни".

Вона заявила, що люди "уявляють лише те, що бачать зараз", але багато що може змінитися з надходженням на фронт нового західного озброєння і десятків тисяч українських солдатів, які проходять підготовку в Україні та Європі.

Проте, відзначає NYT, успіх ЗСУ навряд чи гарантований, оскільки союзники не поспішають надсилати зброю, а солдатам доводиться задовольнятися прискореними курсами штурмової тактики.

Озброєння і обладнання для прориву ліній окопів і перетину мінних полів з'являється в України, однак залишається незрозумілим, чи в достатній кількості, пише видання.

На початковому етапі український контрнаступ цілком може залежати від подолання розлогих мінних полів, розповіли NYT військові аналітики. Для цього Україна покладатиметься на машини для розмінування, які є в її арсеналі з радянських часів, а деякі з них були захоплені у росіян. Крім того, Україна зараз також отримує засоби для розмінування із Заходу.

NYT зазначає, що розмінування можна проводити вручну, коли солдати "промацують" ґрунт і пильно стежать за розтяжками, йдучи перед штурмовими підрозділами, або за допомогою спеціалізованої техніки для розмінування.

Очікується, пише видання, що Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від розлогих полів до міст і сіл.

"Удар протяжністю близько 80 км по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить утримувану РФ територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз у Криму", – пише NYT.

Разом з тим, пише видання, моральний дух українських бійців, який більшу частину війни був кращим, ніж у противника, "стає все більшою проблемою".

У десятках нещодавніх інтерв'ю NYT солдати, які перебувають на позиціях під Бахмутом або виходять з вуличних боїв на короткі перерви, висловлювали жах від масштабів насильства і смертей.

Одним з найяскравіших прикладів військового відновлення, зазначає видання, є те, що Міністерство внутрішніх справ відновлює підрозділ "Азов", бійці якого загинули, були поранені або потрапили в полон під час облоги Маріуполя та штурму металургійного комбінату "Азовсталь" минулої весни, а також загинули під час вибуху в казармі для військовополонених в Оленівці.

переговори з РФ
зброя для України
наступ ЗСУ
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