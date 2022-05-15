"Утиск хребта": російські загарбники вигадали новий спосіб, як відмовитись від війни в Україні
Російські окупанти заполонили районну лікарню Мелітополя із діагнозом “утиск хребта”
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
"У районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом “утиск хребта”. Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА відзначають, що Україна вже здобула перемогу у моральному протистоянні з РФ.
"Коли твій ворог не хоче воювати проти тебе, це означає, що ти вже переміг у моральному протистоянні. Нам залишилося виграти війну фізичну і відсунути російських військових за кордони України. Ми обов'язково дійдемо до цієї мети - як би складно і важко нам не було. Разом переможемо! Слава Україні!", - пишуть в ОВА.
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