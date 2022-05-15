Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

"У районній лікарні Мелітополя наразі перебувають поранені військовослужбовці рф із діагнозом “утиск хребта”. Росіяни пояснюють, що таку проблему отримали внаслідок носіння бронежилетів і просять, аби їх комісували після наданого лікування", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА відзначають, що Україна вже здобула перемогу у моральному протистоянні з РФ.

"Коли твій ворог не хоче воювати проти тебе, це означає, що ти вже переміг у моральному протистоянні. Нам залишилося виграти війну фізичну і відсунути російських військових за кордони України. Ми обов'язково дійдемо до цієї мети - як би складно і важко нам не було. Разом переможемо! Слава Україні!", - пишуть в ОВА.

14 травня стало відомо, що фермерів Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.

У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району російські окупанти перетворили училище у в'язницю і тримають там своїх військових, які відмовляються воювати.

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