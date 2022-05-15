На Запоріжжі російські окупанти перетворили училище у в'язницю: тримають там своїх військових, які відмовляються воювати
У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району російські окупанти перетворили училище у в'язницю і тримають там своїх військових, які відмовляються воювати
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
У колишньому курнику поблизу селища Кам'янка росіяни спалюють своїх загиблих.
"У селищі багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати", - йдеться у звіті.
Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення.
- 14 травня стало відомо, що фермерів Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.
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