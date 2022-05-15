Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

У колишньому курнику поблизу селища Кам'янка росіяни спалюють своїх загиблих.

"У селищі багато росіян, а їхня техніка регулярно переміщується населеним пунктом. На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі. Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати", - йдеться у звіті.

Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення.

14 травня стало відомо, що фермерів Запорізької області примушують до колаборації, створюють умови, за яких працювати вони зможуть лише за наявності "спеціальних дозволів" окупаційних адміністрацій.

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