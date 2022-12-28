Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

В огляді йдеться, що Росія посилила лінію фронту в районі Кремінної Луганської області на тлі посилення тиску з боку українських сил. При цьому зазначається, що Кремінна стала доволі вразливою після того, як ЗСУ просунулися вперед на захід через місто Лиман у жовтні.

"Росія побудувала великі нові оборонні споруди в цьому районі та, ймовірно, надасть пріоритет утриманню лінії тут", - розповіла розвідка Британії.

Основана причина зведення оборонних споруд у цьому районі, на думку розвідки, у тому, що ця територія має важливе логістичне значення для підтримки військ РФ на Донбасі.

"У Кремлі стверджують, що "звільнення цієї території є основним виправданням для війни", - йдеться у повідомленні.

24 грудня британська розвідка наголосила, що росіяни наразі не здатні розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні через нестачу боєприпасів. Аналітики констатували, що вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж її довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет.

26 грудня аналітики Deep State в Луганській зазначили, що області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК "Вагнер".

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