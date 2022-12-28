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Утримання лінії біля Кремінної, ймовірно, буде пріоритетом для РФ, - британська розвідка

28 грудня, 2022 середа
11:44
Світ російські танки, окупанти, оркі

Росія побудувала оборонні споруди біля Кремінної та, ймовірно, надасть пріоритет утриманню лінії тут через значення району для логістичної підтримки військ на Донбасі

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

В огляді йдеться, що Росія посилила лінію фронту в районі Кремінної Луганської області на тлі посилення тиску з боку українських сил. При цьому зазначається, що Кремінна стала доволі вразливою після того, як ЗСУ просунулися вперед на захід через місто Лиман у жовтні.

"Росія побудувала великі нові оборонні споруди в цьому районі та, ймовірно, надасть пріоритет утриманню лінії тут", - розповіла розвідка Британії.

Основана причина зведення оборонних споруд у цьому районі, на думку розвідки, у тому, що ця територія має важливе логістичне значення для підтримки військ РФ на Донбасі.

"У Кремлі стверджують, що "звільнення цієї території є основним виправданням для війни", - йдеться у повідомленні.

  • 24 грудня британська розвідка наголосила, що росіяни наразі не здатні розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні через нестачу боєприпасів. Аналітики констатували, що вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж її довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет.
  • 26 грудня аналітики Deep State в Луганській зазначили, що області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК "Вагнер".

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