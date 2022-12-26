Про це повідомляють аналітики Deep State.

"На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків з ПВК "Вагнер" і пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки", - йдеться в повідомленні.

Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту в Луганській області залишається складною та напруженою.

Крім того, в Донецькій області на Бахмутському напрямку також йдуть запеклі бої. За даними експертів, в Опитному ситуація "істотно погіршилася".

"На багатьох ділянках від Спірного до Майорська російські війська розпочали серію атак", - додають в Deep State.

На Авдіївському напрямку тривають бої у центрі Мар'їнки. Щодо Запорізької, Таврійської ділянки фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - ситуація не змінилася.

7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".

21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

24 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію з міста Сватове.

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