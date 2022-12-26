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Головна війна з Росією На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, - Deep State

На Сватівському напрямку тривають бої у лісах Кремінної, - Deep State

26 грудня, 2022 понедiлок
01:46
війна з Росією війна з росією

В Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК "Вагнер"

Про це повідомляють аналітики Deep State.

"На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків з ПВК "Вагнер" і пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки", - йдеться в повідомленні.

Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту в Луганській області залишається складною та напруженою.

Крім того, в Донецькій області на Бахмутському напрямку також йдуть запеклі бої. За даними експертів, в Опитному ситуація "істотно погіршилася".

"На багатьох ділянках від Спірного до Майорська російські війська розпочали серію атак", - додають в Deep State.

На Авдіївському напрямку тривають бої у центрі Мар'їнки. Щодо Запорізької, Таврійської ділянки фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - ситуація не змінилася.

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Новини
Луганщина
окупанти
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