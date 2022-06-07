Увечері 6 червня ворог завдав по Сумщині близько 40 обстрілів. Жертв немає

Про це повідомляє голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета. Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає".

Відзначимо, що вдень у понеділок російські війська активно обстрілювали з мінометів прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

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