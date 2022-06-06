English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

РФ обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини

6 червня, 2022 понедiлок
21:51
війна з Росією міномет обстріл

6 червня російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.

З боку російського села Чорноземний Городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм.

Там додали, що росіяни також здійснили два обстріли Сумської області

"6 мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої. Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ДПСУ
Чернігівська область
Сумська область
Державна прикордонна служба України
обстріли
Військові новини
Читайте також:
6 червня, 2022 понедiлок
Україну на ЧС-2022 не пустила ФІФА: Відомий арбітр прокоментував епізод з непризначеним пенальті у ворота Уельсу
5 червня, 2022 неділя
Путін з бункера пригрозив Україні новими ракетними ударами по об'єктах, яких РФ раніше не чіпала
На фото гаубица М109А3
6 червня, 2022 понедiлок
Окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк, - Генштаб ЗСУ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.13
    Купівля 34.13
    Продаж 35.18
  • EUR
    Купівля 36.1
    Продаж 37.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
7 червня
02:41
Увечері 6 червня ворог завдав по Сумщині близько 40 обстрілів. Жертв немає
02:19
танки у Маріуполі
Впродовж 6 червня на півдні ЗСУ знищили 26 загарбників і 10 одиниць ворожої техніки
01:57
Воєнні злочини Росії
У Київ вперше приїдуть комісари ООН із розслідування порушень військових РФ в Україні
01:35
Мелітополь
Російські війська відійшли майже з усіх блокпостів Мелітопольського району та втекли з Василівки
01:13
Володимир Габрієлян
Знесло в море на всюдиході української розробки. У Росії загинув заступник гендиректора ВКонтакте
00:52
Руслан Стефанчук
Гірше принижувати Росію, ніж це робить Путін, дуже складно, - Стефанчук
00:38
На фото Володимир Зеленський
Це буде рішення не тільки про нас, але і про весь Європейський проєкт, - Зеленський щодо надання Україні статусу кандидата у ЄС
00:37
Офіс генпрокурора України
Повідомлено про підозру російському нацгвардійцю, який брав у заручники пацієнтів та медиків лікарні у Бучі
00:20
Знищена російська техніка
Захисники Донбасу відбили 10 атак ворога, знищили 7 одиниць техніки, 2 БПЛА та 2 склади боєприпасів
00:19
Сергій Кислиця
Постпред України в ООН потролив російське МЗС після скасованого польоту Лаврова у Сербію
00:10
Володимир Зеленський
"Масштаб героїзму нашого народу": з 24 лютого Зеленський нагородив понад 17,5 тис. українських військових
2022, понедiлок
6 червня
23:59
Зеленський
РФ намагається застосувати додаткові сили, але 103-й день український Донбас стоїть, - Зеленський
23:56
Затриманий колаборант
Правоохоронці повідомили про підозру шістьом колаборантам
23:44
Військова журналістика
Для РФ свобода слова – чиста отрута. Подоляк розповів про загиблих журналістів
23:33
Олексій Резніков та Бриджіт Брінк
Резніков зустрівся з новою очільницею Посольства США в Україні
23:28
Борис Джонсон
Джонсон залишиться прем'єром Великої Британії
23:12
тролейбус
В уряді планують з'єднати Київ та Ірпінь тролейбусною лінією
22:59
Жозеп Боррель
Ракетними ударами по Україні Росія наближає глобальну продовольчу кризу, - Боррель
22:59
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
У Слов'янську лишилось майже 25 тис. людей, - Кириленко
22:49
Затримані Патрульною поліцією Києва
Патрульна поліція затримала у Києві трьох людей. Фотографували руйнування після ракетного удару та пересилали фото на російський номер
22:28
БМП
Греція готова передати Україні 100 бойових машин піхоти щойно Німеччина виконає обіцянку
22:28
Аналітика
Сергій Згурець
Заяви президента про те, що завойовану окупантами територію значно важче забирати, ставить військових у певні рамки. Колонка Сергія Згурця
22:19
Полонений російський снайпер з Житомирщини
Українські захисники полонили ворожого снайпера. Він родом з Житомира
22:07
Грузія солдати
13-й грузинський доброволець загинув в Україні
22:04
Василь Небензя
Посол Росії в ООН вийшов із засідання Радбезу ООН після звинувачень президента Євроради Мішеля у воєнних злочинах РФ
21:50
Антон Силуанов
Росія заявляє, що знайшла спосіб уникнути дефолту
21:30
Роман Абрамович
У США арештували літаки Абрамовича
21:27
На фото гаубиця М109А3
Трасу Бахмут - Лисичанськ контролюють ЗСУ, - мер Сєверодонецька
21:20
На фото військовослужбовці ЗСУ
Українські воїни на Східному напрямку знищили 48 окупантів, 2 міномети, - ОТУ "Схід"
21:08
Олександр Невзоров
У Невзорова ще немає громадянства України, - Данілов
21:04
Борис Джонсон
У британському парламенті розпочалося голосування за вотум недовіри Джонсону
20:51
Масі Найєм
"Одного ока в мене не буде ніколи": поранений Найєм прийшов до тями
20:43
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США — Білий дім
20:42
Україні передали перші тіла захисників Азовсталі, - екскомандир "Азову" Жорін
20:34
Лукашенко
Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко несподівано похвалив ЗСУ
20:23
ООН
Сексуальне насильство росіян в Україні ніколи не може бути пробачене, виправдане або амністоване, - доповідь у Радбезі ООН
20:14
На фото Володимир Зеленський
Україну не запросили на переговори РФ і Туреччини про експорт зерна, - Зеленський
20:05
Ексклюзив
Patriot
За ленд-лізом не даватимуть багато дешевої зброї, радше це будуть локальні постачання дорого озброєння, - військовий експерт Киричевський
20:02
Денис Шмигаль
Англійська мова в Україні може отримати особливий статус, - Шмигаль
19:58
Кордон між Польщею та Україною
Темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати, - нардеп
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV