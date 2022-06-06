РФ обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини
6 червня російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської області
Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.
З боку російського села Чорноземний Городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм.
Там додали, що росіяни також здійснили два обстріли Сумської області
"6 мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої. Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району", - йдеться в повідомленні.
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