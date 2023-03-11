Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"10 березня, орієнтовно о 21:45 та 23:52 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає", - ствердив голова ОВА.

Також упродовж дня 10 березня, о 09:11, 09:43, 15:02 та 17:30, росіяни вчергове гатили по акваторії Очаківської громади. Зазначається, що люди неушкоджені.