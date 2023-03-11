Увечері РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено адмінбудівлю, будинки й господарські споруди
Увечері 10 березня російська армія гатила по Миколаївській області, в Куцурубській громаді пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки й господарські споруди
Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"10 березня, орієнтовно о 21:45 та 23:52 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає", - ствердив голова ОВА.
Також упродовж дня 10 березня, о 09:11, 09:43, 15:02 та 17:30, росіяни вчергове гатили по акваторії Очаківської громади. Зазначається, що люди неушкоджені.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби окупанти завдали по Україні 29 авіаційних та 4 ракетних удари, ворог також провів 100 обстрілів з РСЗВ.
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