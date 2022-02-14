Увімкнуть сирени: у Миколаєві 16 лютого перевірятимуть систему оповіщення
16 лютого в Миколаєві протягом години лунатимуть сирени через перевірку системи сповіщень про надзвичайну ситуацію
Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради.
"Для налаштування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з 11 до 12 години в місті увімкнуть вуличні гучномовці в режимі електросирен", - йдеться у повідомленні.
Там просять жителів міста зберігати спокій.
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