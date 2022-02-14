Увімкнуть сирени: у Миколаєві 16 лютого перевірятимуть систему оповіщення

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради.



"Для налаштування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з 11 до 12 години в місті увімкнуть вуличні гучномовці в режимі електросирен", - йдеться у повідомленні.

Там просять жителів міста зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.