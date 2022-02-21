Ув'язнена окупантами в ОРДО українка Зеленіна зазнала катувань і потребує негайної госпіталізації, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Наталія Зеленіна постійно жила в Донецьку й після окупації не могла залишити його через літню маму. Іноді жінка виїжджала до Вінниці й за державною програмою отримувала необхідні їй ліки, котрі закінчилися в ОРДО.



Коли українка поверталася з Вінниці 5 листопада 2017, у селі Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини її затримали російські найманці. Під час перевірки речей виявили медпрепарати, призначені їй лікарем, та звинуватили Наталію у контрабанді.



Майже з перших днів "арешту" жінка перебувала у СІЗО Донецька, де їй не надавали екстреної допомоги, необхідної після припинення вживання препарату, що можна розцінювати як катування.



"Верховний суд ДНР" засудив Наталію Зеленіну до 11 років ув’язнення за "контрабанду наркотиків".



Зараз українку незаконно утримують у Сніжнянській жіночій виправній колонії №127, де їй не надають необхідної медичної допомоги. Лише мама передає необхідні медпрепарати.



"Такі дії стосовно громадянки України Наталії Зеленіної є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Вона звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Наталії Зеленіної, сприяти негайній госпіталізації жінки та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою та просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.



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