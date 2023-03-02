Уже понад 40 тис. українських військових відзначені держнагородами, - Зеленський
На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський
"Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. Загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами", - зазначив президент.
Серед нагороджених бійці механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники, воїни Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Тероборони, Нацгвардії, Національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС.
"На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну не зламати. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів", - додав очільник держави.
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