Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський

"Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. Загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами", - зазначив президент.

Серед нагороджених бійці механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники, воїни Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Тероборони, Нацгвардії, Національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС.

"На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч. Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну не зламати. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів", - додав очільник держави.