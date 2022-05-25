Уже тричі був на допиті у цій справі, про новий виклик дізнався зі ЗМІ, - Яценюк
Експрем'єр, як і решта "фігурантів" так званої вугільної справи, не розуміє підстав для нових слідчих дій
Про це повідомили у пресслужбі політика.
"Арсеній Яценюк вже тричі раніше був на допиті у цій справі. Про виклик на нові допити стало відомо зі ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, стало відомо, що СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі. За документами, вони мали з'явитися до слідчого 19 травня. Політиків викликають на допит у "вугільній справі" як свідків "з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження". Зважаючи на те, що вони не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу – 30 травня
- Олександр Турчинов назвав виклик на допит "неадекватним політичним піаром СБУ" й нагадав, що нині перебуває на фронті.
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