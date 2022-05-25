СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі

Про це стало відомо з повісток, оприлюднених на сайті СБУ.

За документами, Яценюк, Турчинов, Аваков та Тимченко мали зʼявитися до слідчого 19 травня.

Відомо, що справа, в рамках якої СБУ мала намір опитати чиновників, стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, тому загалом проросійських терористів профінансували на суму понад 200 мільйонів гривень.

Усі четверо проходять у справі як свідки.

"Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження. Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня", – розповіли в СБУ у коментарі виданню УП.

Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".

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