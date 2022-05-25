СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі
Служба Безпеки України викликала Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у "вугільній справі"
Про це стало відомо з повісток, оприлюднених на сайті СБУ.
За документами, Яценюк, Турчинов, Аваков та Тимченко мали зʼявитися до слідчого 19 травня.
Відомо, що справа, в рамках якої СБУ мала намір опитати чиновників, стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, тому загалом проросійських терористів профінансували на суму понад 200 мільйонів гривень.
Усі четверо проходять у справі як свідки.
"Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження. Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня", – розповіли в СБУ у коментарі виданню УП.
- Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.16
Купівля 34.16Продаж 35.71
-
EUR
Купівля 36.06Продаж 38.04
- Актуальне
- Важливе