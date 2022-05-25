"Перебуваю на фронті, готовий відповідати на питання в окопі": Турчинов назвав виклик на допит "неадекватним політичним піаром СБУ"

Про це він написав у власному фейсбуці.

"Отримав сьогодні (25 травня - ред.) зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати “героїчних” слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - йдеться в коментарі Турчинова.

Нагадаємо, СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі.За документами, Яценюк, Турчинов, Аваков та Тимченко мали зʼявитися до слідчого 19 травня. Політиків викликають на допит у "вугільній справі" як свідків "з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження".

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