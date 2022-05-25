"Перебуваю на фронті, готовий відповідати на питання в окопі": Турчинов назвав виклик на допит "неадекватним політичним піаром СБУ"
Олександр Турчинов назвав виклик на допит "неадекватним політичним піаром СБУ" й нагадав, що нині перебуває на фронті
Про це він написав у власному фейсбуці.
"Отримав сьогодні (25 травня - ред.) зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати “героїчних” слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - йдеться в коментарі Турчинова.
- Нагадаємо, СБУ викликала Яценюка, Турчинова і Авакова на допит у "вугільній" справі.За документами, Яценюк, Турчинов, Аваков та Тимченко мали зʼявитися до слідчого 19 травня. Політиків викликають на допит у "вугільній справі" як свідків "з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.16
Купівля 34.16Продаж 35.71
-
EUR
Купівля 36.06Продаж 38.04
- Актуальне
- Важливе