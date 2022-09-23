Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Стояла деньги получала, пацан был в 204-м полку, из-под Изюма. Говорит, из всего полка нас в живых осталось 18 человек. Он говорит, что нас хотят на "ДНР", а мы сказали, что туда не поедем. Мы просили помощи, а нам "ДНР" сказал: мы вам помогать не будем. А тот говорит: просили помощи, а теперь с каким мы лицом должны им помогать?" - каже дружина.

Жінка розповідає чоловіку-окупанту з "ЛНР", що у них забирають всіх чоловіків, навіть неповнолітніх.

"Даже 15-летних вчера забрали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет", - додала дружина.

Окупант перервав розмову: "Полез я вниз, тут что-то долбить начинают".