"В 204-м полку, из-под Изюма, в живых осталось 18 человек": дружина окупанта з "ЛНР" розповідає про втрати ворога
ГУР перехопило розмову військового з "ЛНР" з дружиною, яка каже про втрати під Ізюмом та можливу мобілізацію неповнолітніх
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України
"Стояла деньги получала, пацан был в 204-м полку, из-под Изюма. Говорит, из всего полка нас в живых осталось 18 человек. Он говорит, что нас хотят на "ДНР", а мы сказали, что туда не поедем. Мы просили помощи, а нам "ДНР" сказал: мы вам помогать не будем. А тот говорит: просили помощи, а теперь с каким мы лицом должны им помогать?" - каже дружина.
Жінка розповідає чоловіку-окупанту з "ЛНР", що у них забирають всіх чоловіків, навіть неповнолітніх.
"Даже 15-летних вчера забрали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет", - додала дружина.
Окупант перервав розмову: "Полез я вниз, тут что-то долбить начинают".
- Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.
- У перехопленій розвідкою розмові окупант із самопроголошених "Л/ДНР" разом із дружиною обговорили відступ армії РФ з Харківської області.
- 20 вересня СБУ опублікувало розмову, де окупант розповів, як вони виміщають свою ненависть за поразку від ЗСУ на мирному населенні – ґвалтують жінок.
- Також ГУР перехопило розмову російського військового з дружиною, де той розповідає, що особового складу на певних позиціях на Запоріжжі майже не залишилось.
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