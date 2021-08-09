В аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації від COVID-19
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
"З 9 серпня в аеропорту "Бориспіль" можна зробити щеплення від COVID-19. Вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі щоденно з 9:00 до 15:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в аеропорту доступна вакцина CoronaVac виробництва Sinovac, а також Pfizer. Щепитися зможуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту.
У пресслужбі зауважили, що вакцинація є безкоштовною та проводиться у форматі живої черги. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
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