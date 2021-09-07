В Афганістані жінки провели мітинг проти нерівності
Жінки провели в афганській провінції Балх демонстрацію на підтримку участі в політиці
Про це повідомляє телеканал Tolo News, передає Інтерфакс-Україна.
Група приблизно з 10 жінок із плакатами йдуть вулицями, скандуючи гасла. Напис англійською мовою на одному з плакатів був таким: "Ми хочемо участі в політичному житті на всіх рівнях".
Телеканал зазначає, що на демонстрації жінки закликали зберегти досягнення останніх 20 років.
Минулого тижня в Кабулі невелика група афганських жінок вийшла з протестом біля президентського палацу. Вони вимагали рівноправності у талібів, які прийшли до влади в Афганістані.
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