В Афганістані жінки провели мітинг проти нерівності

Про це повідомляє телеканал Tolo News, передає Інтерфакс-Україна.

Група приблизно з 10 жінок із плакатами йдуть вулицями, скандуючи гасла. Напис англійською мовою на одному з плакатів був таким: "Ми хочемо участі в політичному житті на всіх рівнях".

Телеканал зазначає, що на демонстрації жінки закликали зберегти досягнення останніх 20 років.

Минулого тижня в Кабулі невелика група афганських жінок вийшла з протестом біля президентського палацу. Вони вимагали рівноправності у талібів, які прийшли до влади в Афганістані.