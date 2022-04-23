В афганській мечеті стався теракт, загинуло 33 людей, серед жертв є діти

Про це повідомляє aljazeera з посиланням на речника Талібану.

"Вибух стався в мечеті в районі Імам-Сахіб у Кундузі, загинули 33 мирних жителі, включаючи дітей", – повідомив він і додав, що ще 43 людини отримали поранення.

Зазначається, що вибух у мечеті став ще одним із цілої низки схожих терактів. За два дні до інциденту внаслідок вибуху у шиїтській мечеті в Мазар-Шаріфі загинули щонайменше 12 людей, ще 58 отримали поранення. За цей теракт взяло на себе відповідальність регіональне відділення джихадистської організації "Ісламська держава" (ІД).

Попри заяви представників Талібану про перемогу над “Ісламською державою”, в Афганістані існує гілка ІД з атрибутом Хорасан. Вона охоплює історичну територію в Центральній Азії не тільки нинішнього Афганістану, але й Пакистану, Ірану, Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану.

Нагадаємо, Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкілького віку

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