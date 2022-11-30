В афганській школі стався вибух, щонайменше 10 людей загинуло
Талібан повідомив, що у релігійній школі на півночі Афганістану, в місті Айбак, стався вибух, внаслідок якого постраждало щонайменше 10 людей
Про це повідомляє BBC, посилаючись на заяву речника міністерства внутрішніх справ.
Наразі точна кількість загиблих невідома. У виданні зазначили, що двоє офіційних осіб провінції повідомили про 17 загиблих.
Зазначається, що вибух стався, коли люди виходили з молитви. Місцевий лікар сказав, що більшість жертв були учнями школи.
Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку, речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Таккур заявив, що розпочалося розслідування і що "винні будуть покарані".
Колишній президент Ісламської Республіки Афганістан Хамід Карзай назвав вибух "злочином проти людства" та "роботою ворогів народу".
- Також у середу, 30 листопада, у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Стало відомо, що вибухівка знаходилась у пакунку, який призначався послу України.
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