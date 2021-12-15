В Африці за минулий тиждень COVID-захворюваність зросла на 111%, - ВООЗ

Про це повідомляє ВООЗ.



Порівняно з попереднім тижнем, за 6-12 грудня захворюваність на коронавірус у світі знизилася на 5%, а смертність - на 10%. Загалом протягом цього періоду виявили 4 000 817 нових заражень і 46 961 летальний випадок.



Найсильніше зростання захворюваності на коронавірус зафіксували в Африці - 111%. У західній частині Тихого океану кількість нових випадків інфікування збільшилася на 7%.



У Північній і Південній Америці, а також у Південно-Східній Азії захворюваність знизилася на 10%, а в Європі - на 7%.



У Південно-Східній Азії кількість летальних випадків за тиждень скоротилася на 50%, у Північній і Південній Америці - на 14%. У решті регіонів не змінилася порівняно з попередніми показниками.



Найбільше нових інфікувань виявили у США (674 019 - менше на 9% порівняно з минулим тижнем), Німеччині (351 738 - менше на 11%), Великій Британії (350 340 - більше на 13%), Франції (335 972 - більше на 19%) та РФ (215 283 - менше на 7%).

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.