В Академії СБУ роздали медалі на честь Баканова. Фотофакт

Про це із посиланням на журналіста Володимира Бойка передає Еспресо.TV.



"Ось що буває, коли громадян призивають на військову службу без проходження медичного огляду: лейтенант Баканов роздав випускникам Академії СБУ пам’ятні медалі на честь себе, коханого", - написав Бойко пізно ввечері 21 серпня 2021 року у себе на фейсбуці, долучивши відповідні зображення.











Як видно на світлинах, на аверсі зображено Державний герб України - Тризуб й стоїть напис Ivan Bakanov Ukraine. На реверсі нанесено емблему СБУ та двомовний напис українською й англійською - Служба безпеки України, Security Service of Ukraine.



Читайте також: 10 фактів із життя голови СБУ Івана Баканова



"Думаю, цього достатньо, щоби відправити Івана Геннадійовича на примусове обстеження до психіатра", - підсумовує Бойко.

Іван Баканов очолив СБ України з обранням Володимира Зеленського президентом України.

До того він не мав жодного стосунку до силових чи правоохоронних органів.

Друг дитинства й сусід по під'їзду в Кривому Розі чинного глави держави.

Працював у студії "Квартал 95".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb