В Академії СБУ роздали медалі на честь Баканова. Фотофакт
Випускники Академії Служби безпеки України отримали відзнаки з іменем чинного керівника відомства Івана Баканова
Про це із посиланням на журналіста Володимира Бойка передає Еспресо.TV.
"Ось що буває, коли громадян призивають на військову службу без проходження медичного огляду: лейтенант Баканов роздав випускникам Академії СБУ пам’ятні медалі на честь себе, коханого", - написав Бойко пізно ввечері 21 серпня 2021 року у себе на фейсбуці, долучивши відповідні зображення.
Як видно на світлинах, на аверсі зображено Державний герб України - Тризуб й стоїть напис Ivan Bakanov Ukraine. На реверсі нанесено емблему СБУ та двомовний напис українською й англійською - Служба безпеки України, Security Service of Ukraine.
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"Думаю, цього достатньо, щоби відправити Івана Геннадійовича на примусове обстеження до психіатра", - підсумовує Бойко.
- Іван Баканов очолив СБ України з обранням Володимира Зеленського президентом України.
- До того він не мав жодного стосунку до силових чи правоохоронних органів.
- Друг дитинства й сусід по під'їзду в Кривому Розі чинного глави держави.
- Працював у студії "Квартал 95".
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