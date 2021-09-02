В Apple Watch планують додати функцію відстеження тиску і температури, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



Зазначено, що в годинниках Series 7 ці функції не з'являться, замість цього основна увага буде приділятися новому дизайну і більш швидкому процесору.



Нові функції, які можуть з'явитися в майбутніх Apple Watch (Series 8)

Вимірювання артеріального тиску

Вимірювання температури тіла

Моніторинг сну

Визначення глюкози в крові

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Apple створює функцію, яка буде відстежувати динаміку артеріального тиску користувачів, при цьому не показуючи конкретні показники систолічного і діастолічного тиску.Проте у ЗМІ зазначають, що функція все ще перебуває в стадії розробки і може змінитися. Крім цього, Apple розглядає можливість випустити окремий пристрій, який буде вимірювати кров'яний тиск без манжети.Компанія планує додати функцію вимірювання температури тіла в Series 8, що вийдуть в 2022 році. У майбутньому Apple планує, що градусник автоматично буде визначати, чи є у носія жар.У годинниках Series 8 може з'явитися функція відстеження фаз сну, що дозволить йому конкурувати з пристроями Fitbit і інших виробників, в яких такі функції вже є.Водночас, щоб смарт-годинник не розряджалися, в Apple вивчають різні енергоефективні способи моніторингу даних протягом ночі.Компанія розглядає можливість введення в Apple Watch функції визначення рівня глюкози в крові та виявлення діабету.Однак, за інформацією ЗМІ, Apple вже займається цим кілька років, але поки не досягла значного прогресу.