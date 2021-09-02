В Apple Watch планують додати функцію відстеження тиску і температури, - WSJ
Компанія Apple працює над впровадженням нових функцій для своїх смарт-годинників Apple Watch
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначено, що в годинниках Series 7 ці функції не з'являться, замість цього основна увага буде приділятися новому дизайну і більш швидкому процесору.
Нові функції, які можуть з'явитися в майбутніх Apple Watch (Series 8)
- Вимірювання артеріального тиску
Apple створює функцію, яка буде відстежувати динаміку артеріального тиску користувачів, при цьому не показуючи конкретні показники систолічного і діастолічного тиску.
Проте у ЗМІ зазначають, що функція все ще перебуває в стадії розробки і може змінитися. Крім цього, Apple розглядає можливість випустити окремий пристрій, який буде вимірювати кров'яний тиск без манжети.
- Вимірювання температури тіла
Компанія планує додати функцію вимірювання температури тіла в Series 8, що вийдуть в 2022 році. У майбутньому Apple планує, що градусник автоматично буде визначати, чи є у носія жар.
- Моніторинг сну
У годинниках Series 8 може з'явитися функція відстеження фаз сну, що дозволить йому конкурувати з пристроями Fitbit і інших виробників, в яких такі функції вже є.
Водночас, щоб смарт-годинник не розряджалися, в Apple вивчають різні енергоефективні способи моніторингу даних протягом ночі.
- Визначення глюкози в крові
Компанія розглядає можливість введення в Apple Watch функції визначення рівня глюкози в крові та виявлення діабету.
Однак, за інформацією ЗМІ, Apple вже займається цим кілька років, але поки не досягла значного прогресу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.14
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе