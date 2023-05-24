В Авдіївці кілька місяців не можуть знайти останню дитину
В Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати
Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Офіційно у нас місті залишається одна дитина, ми не можемо її знайти уже декілька місяців точно. Останній місяць ми навіть батьків не бачимо, десь вони дуже сильно ховаються. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки", – розповів Барабаш.
За його словами, дитину від евакуації переховують батьки, і наразі невідомо, чи виїхали вони самостійно.
"Не можемо знайти ні ми, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією. Іноді вже думаємо "може вони виїхали самі", але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають", – розповів Барабаш.
- У вівторок, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по будівлі колишньої залізничної лікарні в Авдіївці, вбивши щонайменше чотирьох мирних жителів.
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