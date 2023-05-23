РФ ударила по укриттю в колишній лікарні Авдіївки: вбито щонайменше чотирьох мирних жителів
У вівторок, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по будівлі колишньої залізничної лікарні в Авдіївці, вбивши щонайменше чотирьох мирних жителів
Про це повідомив у Telegram керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці. В момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні. Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше", - написав Барабаш.
Очільник Авдіївської ВА також закликав цивільних виїжджати з міста і залишив контакти для безкоштовної допомоги з евакуацією.
"Дорогі мешканці. Життя - безцінне! Ворог не зупиниться, доки не перетворить Авдіївку на суцільну руїну, і місцеві мешканці цих нелюдів абсолютно не хвилюють. Для нас же важливий кожен! Наполягаю на евакуації! Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102. Або повідомити про бажання виїхати можна за номером 0956004026 (Авдіївський УСЗН). Звертайтеся. Вивеземо, розселимо БЕЗКОШТОВНО. Не ризикуйте власним життям і здоров'ям! Зголошуйтеся на евакуацію!" - написав Барабаш.
За даними очільника Авдіївської ВА, станом на 21 травня в місті залишалося 1790 жителів.
Раніше повідомлялося, що 23 травня РФ завдала удару по багатоповерхівці в Авдіївці, поранивши щонайменше двох людей.
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