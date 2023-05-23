Росіяни вдарили по Авдіївці на Донеччині: поранено щонайменше двох людей
Удень 23 травня російська окупаційна армія завдала удару по Авдіївці на Донеччині керованими авіаційними ракетами, внаслідок чого поранено щонайменше двох людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, в Авдіївці наразі залишаються понад 1700 мешканців, і вони щоденно наражають себе на смертельну небезпеку. З огляду на це чиновник закликав людей евакуюватися.
"Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя - безцінне", - написав він.
Фото: Telegram Павла Кириленка
- 22 травня в Авдїівці дві людини дістали поранення.
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