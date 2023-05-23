Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, в Авдіївці наразі залишаються понад 1700 мешканців, і вони щоденно наражають себе на смертельну небезпеку. З огляду на це чиновник закликав людей евакуюватися.

"Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя - безцінне", - написав він.

Фото: Telegram Павла Кириленка