В Авдіївці на Донеччині залишилося 1790 мешканців, голова МВА Барабаш
З Авдіївки на Донеччині 20 квітня евакуювалося семеро містян, іще 1790 людей залишаються в місті
Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.
"1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, - ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста", - наголосив він.
За словами Віталія Барабаша, гуманітарної допомоги достатньо. Майже щодня містянам завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.
- З 15 до 18 квітня з прифронтової Авдіївки Донецької області вивезли трьох дітей, зараз у місті залишається 12-річний підліток.
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