Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.

"1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, - ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста", - наголосив він.

За словами Віталія Барабаша, гуманітарної допомоги достатньо. Майже щодня містянам завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.