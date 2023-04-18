Станом на зараз в Авдіївці перебуває одна дитина, - очільник ВЦА Барабаш
З 15 квітня з прифронтової Авдіївки Донецької області вивезли три дитини, зараз у місті перебуває одна дитина - 12-річний підліток
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"1800 людей залишається в місті - це офіційна цифра. Реальна, думаю, трохи більша - не всі ідуть отримувати гуманітарну допомогу. Щодо дітей - у п'ятницю ще було двоє дітей і знайшли ще одну необліковану - стало три. Вчора вивезли одну дитину, сьогодні - дві. Сподівались, що це уже все - у нас нарешті жодної дитини не залишається. На зараз залишається одна дитина в місті. Хлопець, 12 років. Шукаємо, знайдемо, найближчим часом, однозначно вивеземо", - розповів він.
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