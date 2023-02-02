В Австралії приберуть портрет Єлизавети ІІ з банкнот

Про це пише Reuters.

Австралійський уряд заявив, що після смерті Єлизавети ІІ портрети нового короля Чарльза ІІІ не замінять її зображення на банкнотах. Влада зазначила, що рішення помістити Єлизавету на банкноти свого часу було прийняте через її особистість, а не монарший статус.

Банк Австралії заявив, що проведе консультації з представниками корінних народів при розробці нових банкнот, тож на їх створення може піти кілька років, до того часу діятимуть старі купюри.

Зазначається, що банкнота у 5 австралійських доларів - єдина, що мала зображення королеви. Своєю чергою австралійські монети за законом мають зображати британського монарха, тож на нових зразках буде обличчя Чарльза ІІІ.