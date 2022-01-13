Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ В Австралії вдруге зафіксували температурний рекорд: +50,7°С

В Австралії вдруге зафіксували температурний рекорд: +50,7°С

13 січня, 2022 четвер
17:57
Світ Австралія

У прибережному австралійському містечку Онслоу зафіксували температуру +50,7°С, який востаннє в країні реєстрували понад 60 років тому

Про це повідомляє BBC.

У містечку Онслоу на півночі штату Західної Австралії зафіксували температуру +50,7°С. Цей максимум зрівнявся із температурним рекордом країни 1962 року в у місті Уднадатта у штаті Південна Австралія.

Бюро метеорології Австралії пояснило аномальну спеку відсутністю грозової активності вздовж узбережжя регіону. Минулого місяця Західна Австралія потерпала від великих лісових пожеж. Одна пожежа біля річки Маргарет охопила понад 6 тис. гектарів землі, що змусило місцевих мешканців евакуюватися.

У четвер, 13 січня, бюро метеорології підтвердило, що Онслоу встановив рекорд о 14:26 за місцевим часом. Середня температура в містечку в цю пору року становить 36,5°С.

В наступні дні на північному заході Австралії прогнозують ще вищі температури, але згодом у регіон прийде похолодання.

  • Європейські кліматологи повідомили, що останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Австралія
глобальне потепління
клімат
Читайте також:
російські танки
12 січня, 2022 середа
"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ
Роман Безсмертний
12 січня, 2022 середа
"Межує з держзрадою": Безсмертний припустив, що вагнергейт і видача Цемаха є виконанням таємних угод Зеленського з росіянами, укладених в Омані
російські військові в Казахстані
10 січня, 2022 понедiлок
"Може статися, що ОДКБ не встигне допомогти Токаєву": експерт заявив, що багато казахів проти чужих військ в країні
Київ
-8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.69
    Купівля 27.69
    Продаж 27.96
  • EUR
    Купівля 31.54
    Продаж 32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
13 січня
18:17
Ексклюзив
"Згадайте, скільки "Слуг народу" спіймали в наркотичному угарі": Омелян висловився за жорсткі штрафи для п'яних водіїв
18:15
санкції проти рф
ЄС на пів року продовжив санкції проти Росії
18:14
ДБР викрило екснардепа на шахрайстві: пропонував "вирішити питання" за $17 тис.
17:59
Американка Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 млн підписників у Instagram
17:50
Сергій Стаховський
Один з кращих тенісистів України Стаховський зворушливо оголосив про завершення кар'єри
17:47
ООС
Окупанти обстріляли українські позиції на Донбасі із заборонених мінометів
17:31
НАБУ викрило працівника Офісу генпрокурора на спробі отримати хабар у $150 тис.
17:27
Оновлено
Компанія SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30"
17:23
паркування
Поліція Києва оштрафувала за порушення правил паркування водія Кличка
17:23
росія солдати
Росія не виключає розміщення військових на Кубі і у Венесуелі у разі провалу переговорів із Заходом
17:16
Ексклюзив
Анна Білівітіна
"Питання нацбезпеки і репутації": політологиня Білітвіна про призначення Левченко з "Кварталу" радницею Зеленського
17:11
Київ карантин
Найменший показник за 12 років: про готовність брати участь у протестах заявили 32,4% українців
17:05
школа їдальня
Без ковбаси, консерв та солодощів: з початку року в українських школах почали діяти нові норми харчування
17:02
ліки
У світі прогнозують подорожчання знеболювальних та жарознижувальних препаратів
16:56
"Рома" - "Зоря"
Бомбардира з "Зорі" вперше викликали у збірну
16:48
комп’ютер
В Україні ІТ-фахівцям без педагогічної освіти дозволили викладати у школі, - Мінцифри
16:42
протести в Казахстані
Виведення сил ОДКБ із Казахстану завершиться 19 січня, - Міноборони РФ
16:35
СБУ арест
Засудили до 8 років ув'язнення: СБУ затримала командира спецпідрозділу бойовиків
16:34
Андрій Шевченко
Шевченко одужав після коронавірусу та керуватиме "Дженоа" в матчі з "Міланом"
16:25
Іран протест
Через заробітну плату та умови праці: в Ірані у понад 30 містах протестують вчителі
16:22
Юрій Вітренко
Щоб показати серйозні наміри Заходу, у перемовинах з Росією першим питанням має бути "Північний потік-2", - Вітренко
16:18
Ексклюзив
Олег Пендзин
На продуктові субсидії потрібно 70-80 млрд грн, - економіст Пендзин
16:17
протести у Казахстані
У Казахстані порушили майже 7 тисяч справ за недотримання режиму НС
16:15
Пісня Baby Shark стала першим відео на YouTube, яке набрало 10 млрд переглядів
16:14
Twitter
У Нігерії розблокували Twitter після 7-місячної заборони за видалення президентського допису
16:03
суд
Командував відділенням спецпідрозділу "ДНР" і охороняв ватажка окупантів: в Україні до восьми років ув'язнення засудили найманця РФ
15:59
Міжнародні авіалінії України
Український авіатрафік наближається до доковідних показників, - "Украерорух"
15:53
Без гімнастики для шиї: у "Дії" з'явився новий вид електронного підпису
15:50
Нацбанк випустить "олімпійські" монети: як вони виглядають
15:49
посольство США в Парижі
В американських дипломатів у Женеві та Парижі виявили "гаванський синдром", - The Wall Street Journal
15:46
Збігнєв Рау
Новий голова ОБСЄ у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни
15:45
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ризикує позбутися чемпіонського титулу WBC
15:44
Українська бандуристка виступила в університеті Японії
15:43
Дмитро Кулеба
Кулеба: єдиний спосіб для РФ довести відсутність намірів нападати на Україну, - це продовження дискусії в усталених форматах
15:42
деокупаціїя Крим
Нацрада звільнила свого представника в окупованому Криму та Севастополі
15:40
Укрзалізниця
Понад 320 га: землю Укрзалізниці несанкціоновано зайняли фізособи, – Рахункова палата
15:38
перекриють дороги
У Києві 14 січня перекриють дороги через візит президента Азербайджану
15:33
Музичний фестиваль Coachella оголосив лайнап: серед виконавців - один український гурт
15:27
KFC
У Китаї закликали бойкотувати KFC через успішну рекламну акцію з іграшками
15:19
Сергій Лавров
Вимоги повернути війська у казарми не розглядатимуть, - Лавров про відведення сил від кордону з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV