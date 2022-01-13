В Австралії вдруге зафіксували температурний рекорд: +50,7°С
У прибережному австралійському містечку Онслоу зафіксували температуру +50,7°С, який востаннє в країні реєстрували понад 60 років тому
Про це повідомляє BBC.
У містечку Онслоу на півночі штату Західної Австралії зафіксували температуру +50,7°С. Цей максимум зрівнявся із температурним рекордом країни 1962 року в у місті Уднадатта у штаті Південна Австралія.
Бюро метеорології Австралії пояснило аномальну спеку відсутністю грозової активності вздовж узбережжя регіону. Минулого місяця Західна Австралія потерпала від великих лісових пожеж. Одна пожежа біля річки Маргарет охопила понад 6 тис. гектарів землі, що змусило місцевих мешканців евакуюватися.
У четвер, 13 січня, бюро метеорології підтвердило, що Онслоу встановив рекорд о 14:26 за місцевим часом. Середня температура в містечку в цю пору року становить 36,5°С.
В наступні дні на північному заході Австралії прогнозують ще вищі температури, але згодом у регіон прийде похолодання.
- Європейські кліматологи повідомили, що останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень.
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