Кліматологи ЄС: останні сім років - найспекотніші за всю історію спостережень

Про це повідомляє BBC.



За даними C3S, 2021 рік став п’ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких регіонах. Кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжувала збільшуватися.



Середня температура 2021 року була на 1,1-1,2°C вище доіндустріального рівня близько 150 років тому.



Для стримування зміни клімату уряди різних країн світу зобов’язалися обмежити глобальне підвищення температури до 1,5°C від доіндустріального рівня



Видання пише, що минулоріч Європа пережила найтепліше літо, а температурні рекорди на заході США та Канади були побиті на кілька градусів. Сильні лісові пожежі в липні та серпні спалили майже цілі міста вщент та призвели до загибелі сотні людей.



"Ці події є яскравим нагадуванням про необхідність змінити наші способи життя, зробити рішучі та ефективні кроки до сталого суспільства та працювати над скороченням викидів вуглецю", - сказав директор C3S Карло Буонтемпо.

Нагадаємо, 2021 рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років.