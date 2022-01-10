Кліматологи ЄС: останні сім років - найспекотніші за всю історію спостережень
Кліматологи Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, що останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень
Про це повідомляє BBC.
За даними C3S, 2021 рік став п’ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких регіонах. Кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжувала збільшуватися.
Середня температура 2021 року була на 1,1-1,2°C вище доіндустріального рівня близько 150 років тому.
Для стримування зміни клімату уряди різних країн світу зобов’язалися обмежити глобальне підвищення температури до 1,5°C від доіндустріального рівня
Видання пише, що минулоріч Європа пережила найтепліше літо, а температурні рекорди на заході США та Канади були побиті на кілька градусів. Сильні лісові пожежі в липні та серпні спалили майже цілі міста вщент та призвели до загибелі сотні людей.
"Ці події є яскравим нагадуванням про необхідність змінити наші способи життя, зробити рішучі та ефективні кроки до сталого суспільства та працювати над скороченням викидів вуглецю", - сказав директор C3S Карло Буонтемпо.
- Нагадаємо, 2021 рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе