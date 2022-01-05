Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років
Минулий рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, середньорічна температура в Києві в 2021 році становила +9,2°С, що на 0,2°С більше за кліматичну норму 1991-2020.
Протягом семи місяців спостерігалися позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п'ять місяців продемонстрували негативні відхилення від неї. Особливо відзначилися липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середніх багаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.
Найхолодніше минулого року було 20 січня - мінус 20,2°С, найспекотніше - 24 червня, коли температура в тіні досягла +35,5°С.
Загалом у 2021 році у Києві зафіксували 25 температурних рекордів, причому більше їх було у січні й червні - 9 та 10 відповідно.
Опадів на проспекті Науки, 37, де відбуваються спостереження, за рік випало 533 мм. Це відповідає 86% кліматичної норми, й 2021 рік у такий спосіб також увійшов до двадцятки найсухіших.
При цьому за часом опади розподілилися нерівномірно - майже дві місячних норми у січні та лютому, а у червні й жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.
- Нагадаємо, 24 червня 2021 температура повітря у Києві побила майже сторічний рекорд і піднялась до +35,5°С.
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