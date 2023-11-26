В Австрії розбився літак: загинули 4 людей
У суботу, 25 листопада, в Австрії розбився легкомоторний літак. Унаслідок падіння загинули четверо людей, що перебували під час аварії на борту
Про це повідомляє NDTV.
Зазначається, що авіакатастрофа сталася увечері поблизу Грюнау-ім-Альмталь у провінції Верхня Австрія.
Масштабна пошукова операція була розпочата після виявлення осколків літака в гірській місцевості, де випав сильний сніг. На місці виявили чотирьох загиблих, їхні особи поки не розкривають.
Поліція повідомила, що за фактом аварії відкрито розслідування, причини катастрофи, а також кінцевий пункт призначення рейсу поки невідомі.
За даними австрійського APA, ймовірно це літак Rockwell Commander 112B, що вилетів з Пршибраму у Чехії і прямував до Хорватії.
- Подібний інцидент стався напередодні, 4 листопада, у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Унаслідок падіння легкомоторного літака загинули троє пожежників.
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