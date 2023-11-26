В Австрії розбився літак: загинули 4 людей

Про це повідомляє NDTV.



Зазначається, що авіакатастрофа сталася увечері поблизу Грюнау-ім-Альмталь у провінції Верхня Австрія.

Масштабна пошукова операція була розпочата після виявлення осколків літака в гірській місцевості, де випав сильний сніг. На місці виявили чотирьох загиблих, їхні особи поки не розкривають.



Поліція повідомила, що за фактом аварії відкрито розслідування, причини катастрофи, а також кінцевий пункт призначення рейсу поки невідомі.

За даними австрійського APA, ймовірно це літак Rockwell Commander 112B, що вилетів з Пршибраму у Чехії і прямував до Хорватії.