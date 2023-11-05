В Австралії розбився легкомоторний літак, загинули троє пожежників
У суботу, 4 листопада, у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд розбився легкомоторний літак. Унаслідок цього загинули троє пожежників
Про це пише Reuters.
Зазначається, що цього тижня пожежники у Квінсленді боролися з лісовими пожежами, унаслідок яких загинули дві людини, знищені десятки будинків.
"Легкий літак був замовлений пожежною та аварійною службами Квінсленда для картографування пожеж", - сказали в поліції.
- Четверо членів екіпажу загинули в середу під час аварії літака швидкої допомоги в центральному мексиканському штаті Морелос.
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