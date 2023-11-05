В Австралії розбився легкомоторний літак, загинули троє пожежників

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цього тижня пожежники у Квінсленді боролися з лісовими пожежами, унаслідок яких загинули дві людини, знищені десятки будинків.

"Легкий літак був замовлений пожежною та аварійною службами Квінсленда для картографування пожеж", - сказали в поліції.