В Австрії розпочав роботу ще один український почесний консул
В австрійському Санкт Пьольтені 7 червня розпочав роботу український почесний консул Марк-Міло Любе
Про це повідомило посольство України в Австрії у фейсбуці.
"7 червня в Посольстві України в Республіці Австрія відбулося офіційне вручення екзекватури Марку-Міло Любе - Почесному консулу України в місті Санкт Пьольтен", - ідеться в заяві.
Було підписано Угоду про виконання функцій почесного консула України у Федеральній землі Нижня Австрія.
Дотепер в Австрії діяли шість почесних консульств України - у Лінці, Граці, Інсбруку, Зальцбургу, Клагенфурті та Айзенштадті.
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