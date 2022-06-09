Про це повідомило посольство України в Австрії у фейсбуці.

"7 червня в Посольстві України в Республіці Австрія відбулося офіційне вручення екзекватури Марку-Міло Любе - Почесному консулу України в місті Санкт Пьольтен", - ідеться в заяві.

Було підписано Угоду про виконання функцій почесного консула України у Федеральній землі Нижня Австрія.

Дотепер в Австрії діяли шість почесних консульств України - у Лінці, Граці, Інсбруку, Зальцбургу, Клагенфурті та Айзенштадті.

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