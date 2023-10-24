В автівці канцелярії Дуди виявили датчик стеження, – ЗМІ
Служба державної охорони знайшла локатор в автомобілі, що належить канцелярії президента Польщі Анджея Дуди. Ймовірно, за автівкою стежили кілька місяців
Про це TVN повідомили джерела в охороні президента.
Вказується, що трекер знайшли ще влітку 2023 року. Пристрій "невідомого походження" дозволяє людині з відповідним приймачем відстежувати положення автомобіля в реальному часі, зазначає ЗМІ.
Видання пише, що локатор, прикріплений до автомобіля, знайшли під час огляду – піротехніки перевіряли, чи в автомобілі, який мав бути в президентському кортежі, не було закладено вибуховий заряд.
Наголошується, що це був не президентський лімузин і Анджей Дуда не їхав в автомобілі, в якому знайшли трекер. Водночас автомобіль із кортежу бував в Україні. Ймовірно, він пересувався з трекером кілька місяців.
Співбесідник видання розповів, що після цього інциденту перевіряють усі автомобілі, які увійшли до колон з охоронюваними особами. Водночас у канцелярії Дуди жодних коментарів на цю тему не дають.
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