В автівці канцелярії Дуди виявили датчик стеження, – ЗМІ

Про це TVN повідомили джерела в охороні президента.

Вказується, що трекер знайшли ще влітку 2023 року. Пристрій "невідомого походження" дозволяє людині з відповідним приймачем відстежувати положення автомобіля в реальному часі, зазначає ЗМІ.

Видання пише, що локатор, прикріплений до автомобіля, знайшли під час огляду – піротехніки перевіряли, чи в автомобілі, який мав бути в президентському кортежі, не було закладено вибуховий заряд.

Наголошується, що це був не президентський лімузин і Анджей Дуда не їхав в автомобілі, в якому знайшли трекер. Водночас автомобіль із кортежу бував в Україні. Ймовірно, він пересувався з трекером кілька місяців.

Співбесідник видання розповів, що після цього інциденту перевіряють усі автомобілі, які увійшли до колон з охоронюваними особами. Водночас у канцелярії Дуди жодних коментарів на цю тему не дають.