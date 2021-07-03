В "Борисполі" оселився трансгендер з Росії, якого не впускають до України, - Стерненко

Про це сьогодні, 3 липня 2021 року, повідомив громадський діяч та відеоблогер Сергій Стерненко, інформує Еспресо.TV.



"Живе в аеропорту та скаржиться на наших прикордонників", - каже блогер.



На розміщеному Стерненком відповідному відео, чоловік з яскравим жіночими макіяжем стверджує, що українські прикордонники до нього "до*****ться".

