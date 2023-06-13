В Еквадорі жінка прокинулася в труні на власному похороні: медики проводять розслідування
В Еквадорі 76-річна жінка, яку оголосили мертвою в лікарні, почала дихати в труні. Міністерство охорони здоров'я Еквадору створило комітет для розслідування інциденту
Про це повідомляє BBC.
Медики еквадорської лікарні констатували смерть 76-річної Белли Монтойя минулого тижня після підозри на інсульт. Жінку пролежала в труні кілька годин, однак потім члени сімʼї побачили, що вона хапає ротом повітря. На опублікованому відео видно, як жінка лежить у відкритій труні й важко дихає.
Зараз Белла Монтойя повернулася в реанімацію. Міністерство охорони здоровʼя Еквадору створило комітет для розслідування інциденту. У заяві міністерства йдеться, що у жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – втрата дихання та серцевої діяльності – і вона не реагувала на спроби реанімації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 39.77Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе