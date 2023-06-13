Про це повідомляє BBC.

Медики еквадорської лікарні констатували смерть 76-річної Белли Монтойя минулого тижня після підозри на інсульт. Жінку пролежала в труні кілька годин, однак потім члени сімʼї побачили, що вона хапає ротом повітря. На опублікованому відео видно, як жінка лежить у відкритій труні й важко дихає.

Зараз Белла Монтойя повернулася в реанімацію. Міністерство охорони здоровʼя Еквадору створило комітет для розслідування інциденту. У заяві міністерства йдеться, що у жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – втрата дихання та серцевої діяльності – і вона не реагувала на спроби реанімації.