В Енергодарі окупанти обмежують подачу тепла й гарячої води до помешкань містян, - Генштаб

Про це повідомили в facebook у вівторок, 28 лютого.

Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду.

За добу росіяни завдали ракетного та 2 авіаційних ударів, понад 20 разів обстрілювали територію України з РСЗВ

"Протягом доби противник завдав ракетного та 2 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України", - йдеться у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине Сумської області; Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямок: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ і Залізне.

Авдіївський та Шахтарський напрямок: противник обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка, Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Постраждали, зокрема, Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів", - йдеться у дописі.