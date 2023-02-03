В Енергодарі підірвали авто місцевого колаборанта, - Федоров
Уранці 3 лютого в тимчасово окупованому місті Енергодар партизани підірвали автомобіль поліцейського-колаборанта
Про це інформує міський голова Мелітополі Іван Федоров.
Сьогодні близько сьомої години ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області підірвалося авто.
Повідомляється, що транспорт належить колишньому співробітнику правоохоронних органів, який після повномасштабної війни почав співпрацювати з російськими загарбниками.
"Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - написав мер.
Народний депутат Олексій Гончаренко припустив, що автівка могла належати поліціанту-колаборанту Євгену Кузьміну.
- 2 лютого, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі бази окупантів та місцях дислокації їхніх систем протиповітряної оборони.
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