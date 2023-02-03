В Енергодарі підірвали авто місцевого колаборанта, - Федоров

Про це інформує міський голова Мелітополі Іван Федоров.

Сьогодні близько сьомої години ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області підірвалося авто.

Повідомляється, що транспорт належить колишньому співробітнику правоохоронних органів, який після повномасштабної війни почав співпрацювати з російськими загарбниками.

"Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - написав мер.

Народний депутат Олексій Гончаренко припустив, що автівка могла належати поліціанту-колаборанту Євгену Кузьміну.