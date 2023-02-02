В Маріуполі пролунало кілька вибухів на базах окупантів, — Андрющенко
У четвер, 2 лютого, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі бази окупантів та місцях дислокації їхніх систем протиповітряної оборони
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у телеграмі.
Він зазначив, що прильоти зафіксовано в районі колишнього торговельного центру Порт-Сіті, де окупанти та представники "Єдиної Росії" облаштували собі базу, та в полях біля 23-го мікрорайону, де росіяни ховають ППО.
- 25 січня об 18:00 ЗСУ поцілили в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи "Маріупольського Спротиву".
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