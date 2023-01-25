Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Місце "свята бавовни" щільно закрито окупантами. Все в диму, купа швидких та МНС. В цій казармі базувалось 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців. Встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, але що вони є та немаленькі – поза всяких сумнівів", - зазначає радник мера.

Також Петро Андрющенко додає, що це вже друге попадання в цю територію за день. Зранку був невеликий "недоліт" метрів на 150 в бік Кальміуського відділу поліції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав вибух і у місті активізувалася російська авіація.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb