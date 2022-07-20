В Енергодарі пожежа у районі військової бази окупантів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ
Мешканці Енергодара повідомили про вибух та дим в районоі Запорізької АЕС, де розташована військова база росіян
Про це пише "Суспільне. Запоріжжя".
"Мешканці тимчасово окупованого Енергодара повідомляють про те, що бачать дим в районі військової бази росіян", - йдеться у повідомленні.
Місцеве видання "Запоріжжя. Інфо" теж повідомляє про інцидент:
"За атомними блоками, де розташована база росіян, пролунав вибух. Зараз звідти підіймається чорний дим".
І згодом додає, що дим майже розвіявся. Що саме трапилось – поки невідомо.
Коментарів від міського голови Дмитра Орлова та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха поки не було.
Натомість російські пропагандисти повідомляють, що удар було здійснено з українського безпілотника. Окупанти запевняють, що "прилетіли" 3 дрона-камікадзе.
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