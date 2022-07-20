Про це пише "Суспільне. Запоріжжя".

"Мешканці тимчасово окупованого Енергодара повідомляють про те, що бачать дим в районі військової бази росіян", - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "Запоріжжя. Інфо" теж повідомляє про інцидент:

"За атомними блоками, де розташована база росіян, пролунав вибух. Зараз звідти підіймається чорний дим".

І згодом додає, що дим майже розвіявся. Що саме трапилось – поки невідомо.

Коментарів від міського голови Дмитра Орлова та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха поки не було.

Натомість російські пропагандисти повідомляють, що удар було здійснено з українського безпілотника. Окупанти запевняють, що "прилетіли" 3 дрона-камікадзе.

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