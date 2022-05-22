Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна", - наголосив він.

Його колеги просять містян не виходити на акції протесту на підтримку пожежників і їхнього начальника. Це може негативно вплинути на переговори щодо пошуку Віталія Трояна та завадити рятувальникам виконувати їхні обов'язки.

20 травня в Енергодарі працівники пожежної частини вийшли на протест з вимогою звільнити начальника, якого 18 травня викрали окупанти.

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