В Енергодарі ведуть переговори про звільнення з полону начальника пожежно-рятувального загону Трояна, містян просять не протестувати
В Енергодарі 22 травня тривають переговори з окупантами про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна, містян просять не виходити на протести, щоб не зашкодити пожежникам
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна", - наголосив він.
Його колеги просять містян не виходити на акції протесту на підтримку пожежників і їхнього начальника. Це може негативно вплинути на переговори щодо пошуку Віталія Трояна та завадити рятувальникам виконувати їхні обов'язки.
- 20 травня в Енергодарі працівники пожежної частини вийшли на протест з вимогою звільнити начальника, якого 18 травня викрали окупанти.
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