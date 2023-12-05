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В Естонії вважають, що користь від українських біженців переважає видатки на них

5 грудня, 2023 вiвторок
04:41
Економіка Естонія

Внесок українських біженців в економіку Естонії у вигляді податків та споживання перевищує видатки на соціальні виплати та іншу фінансову допомогу

Про це повідомив головний економіст Bigbank Рауль Еаметс, інформує ERR.

"Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші ніж те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності", - зазначив Еаметс.

За його словами, суми соціальних виплат українцям згодом скорочуватимуться. Поки що багато з них працюють не за фахом. Опанувавши естонську мову відповідно до місцевого законодавства, вони зможуть обійняти високооплачувані посади, що допоможе здолати брак робочої сили, наприклад, у сферах освіти та охорони здоров'я.

"Більшість українських біженців іде працювати в обробну промисловість — це загалом властиво всім нашим клієнтам, оскільки йдеться про дуже великий сектор економіки. Далі в цьому рейтингу торгівля, адміністративна робота та обслуговування", - пояснила представниця естонської Каси з безробіття Катрін Лійваметс.

Як зазначається, потік українських біженців до Естонії від початку повномасштабного російського вторгнення значно скоротився. З лютого 2022 року до грудня 2023-го країна прийняла 153 322 українців. Скільки з них залишилися — невідомо. Більшість біженців — жінки, діти та пенсіонери, звідси й високі показники соціальних виплат: 251 мільйон євро з першого кварталу 2022 року до третього кварталу 2023-го.

Загалом роботу в Естонії знайшли 28 115 українців, середня зарплата – 1393 євро. Станом на 31 жовтня цього року в країні налічувалося 4112 безробітних громадян України. Це трохи більше ніж 8% від загальної кількості непрацевлаштованих жителів країни.

"Серед наших українських клієнтів працездатного віку приблизно 10-12% не мають трудового досвіду, тобто ніколи раніше на батьківщині не працювали. Це показує, що людина зробила зусилля: стала на облік, отримала необхідні поради і почала пошуки роботи. Слід відзначити, що більша частина зрештою знаходить робоче місце", - пояснила Лійваметс.

  • В Естонії 17 листопада розпочало роботу радіо "DRUZI": перша українськомовна радіостанція транслюватиме новини української громади та музику двох країн.
Естонія
біженці з України
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