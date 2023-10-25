В Європарламенті пропонують передати Україні конфісковану в Лівії військову техніку
Депутати Європарламенту пропонують передати Україні 146 одиниць бронетехніки, що були конфісковані у Лівії в рамках ембарго ООН
Про це пише Politico, посилаючись на RTL Nieuws.
"Депутати Європарламенту хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль з дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з такою ініціативою виступив нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс.
"Ми закликаємо вас передати Україні захоплені під час операції IRINI транспортні засоби та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС", – йдеться у листі.
Його підписала Наталі Луазо, голова підкомітету парламенту з питань оборони, і депутат Європарламенту від Бельгії Гі Верхофстадт.
У цю п’ятницю лист Гротуйса буде надіслано державам-членам Комітету з питань політики та безпеки і Комітету Європейського фонду миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що виділяється Україні.
Видання наголошує, що таке рішення було прийняте у зв'язку з планами США відправити в Україну боєприпаси, вилучені в Ірану.
"Оскільки це роблять США, то чому ми не можемо?", - додав Гротуйс.
- В жовтні стало відомо, що США планує передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, аби допомогти подолати нестачу необхідного ЗСУ озброєння.
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