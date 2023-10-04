США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN
США планує передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, аби допомогти подолати нестачу необхідного ЗСУ озброєння
Про це пише CNN, посилаючись на слова офіційних осіб.
"США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія, очкуючи додаткових грошей і обладнання від США та їхніх союзників", - йдеться у заяві.
За словами офіційних осіб, Центральне командування США збирається оголосити про це вже цього тижня.
Видання зазначає, що не зрозуміло, які законні повноваження використовуватиме країна для передачі зброї, оскільки ООН вимагає знищити або ж і надалі зберігати вилучене озброєння. Зараз озброєння зберігається на об’єктах CENTCOM на Близькому Сході.
- Нещодавно Ібрагім Райсі, президент Ірану, висловив готовність до покращення відносин з США. Він зазначив, що це можливо, якщо адміністрація президента Байдена покаже бажання повернутися до ядерної угоди 2015 року. Першим кроком на цьому шляху має стати зменшення санкцій.
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