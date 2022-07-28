В Європі восени почнеться політичний землетрус, - аналітик Стулік
Крайні партії не стануть основними політичними силами в Європі. але їх вплив зросте на фоні енергетичної кризи
Про це в ефірі Еспресо заявив старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" в Празі Давід Стулік.
"Я вважаю, що восени в Європі почнеться потужний політичний землетрус. Через всі ці труднощі з постачанням газу і з опаленням, які нас чекають, зросте вплив різних популістів та демагогів - і крайніх правих, і крайніх лівих", - сказав він.
Стулік навів приклад Італії.
"Представники "Братерства Італії", які є дуже правими, то їх заяви щодо Кремля дуже критичні і вони навпаки, говорять про підтримку України. В ЄС, як в сім'ї, коли одні рідні впливають на інших. Якщо один уряд є дуже радикальним, то інші країни будуть його стримувати", - додав аналітик.
Він вважає, що це стримування призведе до того, що крайні партії не стануть основними політичними силами в Європі.
"Я думаю, цього не станеться, але їхні вплив і присутність на політичному спектрі дійсно зросте восени. Я думаю, що європейські суспільства настільки політично зрілі, що не почнуть голосувати за ці екстремістські рухи", - підсумував Стулік.
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