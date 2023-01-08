В ГУР назвали умови, за яких війна з РФ може закінчитися 2023 року
Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що війна з Росією може закінчитися 2023 року за умови, якщо тиск на Москву та підтримка України збережуться на нинішньому рівні
Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.
За його словами, війна може закінчитися у 2023 році, якщо продовжуватиметься економічний тиск на Росію, а підтримка України міжнародною спільнотою залишиться на високому рівні.
"Ми постараємося зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року. Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в Росії та чи залишиться високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародної спільноти залишиться такою ж, а Росія буде все більше ізольованою", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони.
Він наголосив, що метою України залишається повернення до кордонів 1991 року.
"Нашою метою залишається звільнення всіх окупованих територій і повернення до кордонів до 1991 року", - зазначив Скібіцький.
- 2 січня американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.
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