Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, війна може закінчитися у 2023 році, якщо продовжуватиметься економічний тиск на Росію, а підтримка України міжнародною спільнотою залишиться на високому рівні.

"Ми постараємося зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року. Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в Росії та чи залишиться високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародної спільноти залишиться такою ж, а Росія буде все більше ізольованою", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони.

Він наголосив, що метою України залишається повернення до кордонів 1991 року.

"Нашою метою залишається звільнення всіх окупованих територій і повернення до кордонів до 1991 року", - зазначив Скібіцький.

2 січня американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

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